Ilgiorno.it - Documenti falsi e niente patente. Finisce in cella

Leggi su Ilgiorno.it

Un cittadino straniero guidava un’auto per le strade del territorio urbano senza aver mai conseguito ladi guida, senza permesso di soggiorno e con, credendo di farla franca. Ma non aveva fatto i conti con i controlli sulle strade organizzati dalla polizia locale di Bresso anche nei weekend. Infatti, l’altro ieri, gli agenti delle pattuglie lo hanno fermato a un posto di blocco: dopo gli accertamenti, è risultato privo die di permesso di soggiorno, e i suoisono risultati. La polizia locale lo ha quindi portato alla questura di Milano. Qui, dopo altre verifiche, è emerso un ordine di carcerazione a carico del cittadino straniero per reati commessi in precedenza; gli agenti lo hanno condotto così nel carcere milanese di San Vittore. Questo intervento degli agenti rappresenta un’ulteriore conferma "del presidio del territorio cittadino che la polizia locale di Bresso sta mettendo in campo – precisa Sergio Chirico, assessore bressese con la delega alla Polizia locale –.