Taglio al fondo affitti Richieste contributi finanziata solo la metà

È stata approvata, ed è consultabile on line in forma anonima, attraverso il numero della pratica, la graduatoria definitiva delle domande relative al territorio comunale di Modena che beneficeranno dell’assegnazione del contributo affitto regionale anno 2024 (www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/bando-affitto-anno-2024). Sul totale di 1.736pervenute tramite piattaforma regionale, quelle in possesso dei requisiti e ammesse sono state 754, di cui 383 finanziate (che pertanto beneficeranno del contributo) e 371 (la) non finanziabili per esaurimento risorse; 982 sono invece risultate escluse poiché non in possesso dei requisiti. I fondi per fronteggiare la situazione ormai critica legata alla sostenibilità degliprovengono dalla Regione Emilia-Romagna che ha destinato complessivamente 10 milioni di euro ai Comuni, di cui 554.