Sapore di mare atto secondo Ciao Rimini vacanze in pillole Così i simboli diventano arte

Rimini fa bene al cuore e lo racconta con una campagna di comunicazione visuale. Un ghiacciolo con la ‘r’ impressa o un blister di pillole con le icone della città, poi frasi che si fondono con il mare, il relax e la filosofia di vacanza. Con ‘Ciao Rimini Ciao’ l’arte digitale si mescola con la tradizione per offrire una vetrina firmata dall’artista Alessandro Malossi. Un progetto da 35mila euro, composto da otto soggetti divisi tra immagini e manifesti ’parlanti’ attraverso cui si traduce la visione di una città con radici antiche e un occhio al futuro. La campagna sarà visibile per Rimini attraverso una serie di manifesti diffusi, oltre che nei maxi pannelli all’aeroporto Fellini e nella rotatoria del casello di Rimini nord. Lo spazio del progetto però sarà la spiaggia. La campagna si dividerà in due fasi: nella prima le icone saranno in corrispondenza degli ingressi degli stabilimenti, per spostarsi poi lungo la battigia. Leggi su Ilrestodelcarlino.it fa bene al cuore e lo racconta con una campagna di comunicazione visuale. Un ghiacciolo con la ‘r’ impressa o un blister dicon le icone della città, poi frasi che si fondono con il, il relax e la filosofia di vacanza. Con ‘’ l’digitale si mescola con la tradizione per offrire una vetrina firmata dall’artista Alessandro Malossi. Un progetto da 35mila euro, composto da otto soggetti divisi tra immagini e manifesti ’parlanti’ attraverso cui si traduce la visione di una città con radici antiche e un occhio al futuro. La campagna sarà visibile perattraverso una serie di manifesti diffusi, oltre che nei maxi pannelli all’aeroporto Fellini e nella rotatoria del casello dinord. Lo spazio del progetto però sarà la spiaggia. La campagna si dividerà in due fasi: nella prima le icone saranno in corrispondenza degli ingressi degli stabilimenti, per spostarsi poi lungo la battigia.

