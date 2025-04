Da Bagnatica al mondo i flipper della Euro Pinball Corp conquistano gli Usa e l’Australia

Leggi su Bergamonews.it

Da oggetto di culto a vero e proprio pezzo da collezione, oggi quasi scomparso dai luoghi di intrattenimento: ilin Italia ha conosciuto un boom impressionante tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90, quando l’avvento e la rapida diffusione dei videogames l’hanno pian piano relegato in soffitte e scantinati.Avvolti da quell’aura vintage riservata solo ai migliori ricordi, ancora oggi mantengono però intatto l’innegabile fascino fatto di palline metalliche che vengono scaraventate su e giù per un piano di gioco inclinato, sollecitando bumper e innescando un’elettrizzante scarica di luci e suoni.Il mercato è ancora vivace in altre parti del, soprattutto negli Usa, in Australia e nel del Nordpa, dove l’interesse per il gioco tiene vivi interi locali ad esso dedicati e, soprattutto, alimenta la passione di collezionisti privati che fanno a gara per riservare un angolo delle proprie dimore al cosiddetto “”.