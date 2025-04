Carri armati e crocerossine Così fu l’arrivo degli Alleati

degli ottant'anni dalla Liberazione e dalla fine della seconda guerra mondiale che nella cittadina sul Reno il 20 aprile 1945 vide l'arrivo degli Alleati in un territorio che si trovò a fare i conti con la distruzione del novanta per cento di case, fabbriche, strade e ferrovie. E questo oltre a centinaia di vittime civili, con il ponte bombardato e i sopravvissuti finalmente liberi di uscire dai rifugi antiaerei scavati sotto la collina del Parco Talon. Un contesto ricordato attraverso mostre, conferenze, proiezioni e una rievocazione andata in scena il mattino e il pomeriggio a ripercorrere l'ultimo miglio percorso dagli Alleati, quello segnalato dai paraCarri 87 e 88 di via Porrettana e fino a via Marconi, con protagonisti decine di figuranti a piedi e a bordo di mezzi blindati, camion Dodge, semicingolati e anfibi.

