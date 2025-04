Laura Stella In scena cerco l’emozione

Laura Stella alla musica lirica. Parte da un papà melomane, passa per Mina, studiata alla perfezione a 14 anni, e arriva sotto le Torri, con un difficile debutto preparato in poco più di una settimana. Stella, nata ad Alghero 31 anni fa, è un giovane talento della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale. Quando il cast di Un ballo in maschera è rimasto orfano dell’indisposta Anastasia Bartoli nella parte di Amelia, è toccato a Maria Teresa Leva e a Laura Stella – che appunto debutta stasera alle 18 – sostituirla. L’opera verdiana, in scena fino a sabato al Comunale Nouveau, viene presentata nell’allestimento di Daniele Menghini; sul podio, Riccardo Frizza. Stella, era preparata a questa eventualità? "No, non ero pronta a debuttare, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ilrestodelcarlino.it - Laura Stella,: "In scena cerco l’emozione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Ho sicuramente imparato prima a cantare che a parlare". È una lunga storia, quella che legaalla musica lirica. Parte da un papà melomane, passa per Mina, studiata alla perfezione a 14 anni, e arriva sotto le Torri, con un difficile debutto preparato in poco più di una settimana., nata ad Alghero 31 anni fa, è un giovane talento della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale. Quando il cast di Un ballo in maschera è rimasto orfano dell’indisposta Anastasia Bartoli nella parte di Amelia, è toccato a Maria Teresa Leva e a– che appunto debutta stasera alle 18 – sostituirla. L’opera verdiana, infino a sabato al Comunale Nouveau, viene presentata nell’allestimento di Daniele Menghini; sul podio, Riccardo Frizza., era preparata a questa eventualità? "No, non ero pronta a debuttare, soprattutto dal punto di vista psicologico.

