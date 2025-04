Napolipiu.com - McTominay, il centrocampista totale: il Napoli si gode il miglior colpo della Serie A

, il: ilsiilA">«È da quando sono bambino che sogno di vincere il campionato. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita». Parole semplici, ma pronunciate da chi fa la differenza. Scott, con otto reti in campionato (e una doppietta da leader contro l’Empoli), si è preso ile il cuore dei tifosi. Il suo arrivo a Castel Volturno, per 30 milioni, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma oggi quella cifra sembra quasi un affare d’altri tempi.Mentre tanti club inseguivano nomi esotici e promesse incerte, il– guidato dal pragmatismo granitico di Antonio Conte – ha scelto l’uomo giusto, nel momento giusto. Un calciatore “fatto e finito”, come sottolinea il Corriere dello Sport. Uno che in Inghilterra aveva già scritto pagine importanti con la maglia del Manchester United, ma che aha trovato la sua consacrazione.