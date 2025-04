Ilrestodelcarlino.it - Polo logistico a Chiaruccia, l’altolà: "Fermatevi voi o lo farà il Tar"

di Anna Marchetti: Europa Verde ribadisce il ricorso al Tar delle Marche contro la delibera comunale e annuncia una possibile interpellanza parlamentare. E’ quanto riferito ai cittadini didal parlamentare Francesco Borrelli, da Gianluca Carrabs della direzione nazionale del partito e da Sabrina Santelli cooportavoce di Europa Verde Marche, ieri pomeriggio al bar Bomber di Tre Ponti, al termine del tour provinciale sulle emergenze ambientali. In particolare Carrabs ha invitato il sindaco Luca Serfilippi "a revocare in autotutela" la delibera con la quale il consiglio comunale alla fine di marzo ha dato il via libera all’iter per la permuta tra i terreni comunali die l’area dell’ex zuccherificio di proprietà della Cittadella srl. Se le stime sul valore delle due aree, affidate all’Agenzia delle Entrate, saranno accettate da entrambe le parti si potrà procedere alla permuta: ilsi realizzerà a, mentre l’ex zuccherificio sarà destinato ad ospitare il palazzetto dello sport, un albergo con 100 camere e abitazioni per l’housing sociale.