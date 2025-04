Ma quale manipolatrice Bolognini va assolta

Bolognini e un bambino, secondo l’avvocato Luca Bauccio - che assiste la professionista imputata - rappresenta "la soluzione del caso": "Significa: ’Siamo qui per capire cosa succede nella tua mente’. Dunque fa crollare il fantasma della manipolatrice spietata, non empatica, che vuole inculcare falsi ricordi nei minori, e fa emergere invece la sua buona fede". È un passaggio della lunga arringa del legale che difende la psicoterapeuta di Torino nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza: per lei, che operò nel centro pubblico "La Cura" di Bibbiano, il pm Valentina Salvi ha chiesto 8 anni e 3 mesi per accuse, in concorso con altri, di lesioni - cioè aver indotto disturbi mentali nei bambini attraverso le sue sedute - falsa perizia, frode processuale, depistaggio e violenza privata. Ilrestodelcarlino.it - "Ma quale manipolatrice. Bolognini va assolta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "La risposta giusta o sbagliata non è quella che dice la tua affidataria, ma quella che senti tu". Questa frase, intercettata tra la psicologa Nadiae un bambino, secondo l’avvocato Luca Bauccio - che assiste la professionista imputata - rappresenta "la soluzione del caso": "Significa: ’Siamo qui per capire cosa succede nella tua mente’. Dunque fa crollare il fantasma dellaspietata, non empatica, che vuole inculcare falsi ricordi nei minori, e fa emergere invece la sua buona fede". È un passaggio della lunga arringa del legale che difende la psicoterapeuta di Torino nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza: per lei, che operò nel centro pubblico "La Cura" di Bibbiano, il pm Valentina Salvi ha chiesto 8 anni e 3 mesi per accuse, in concorso con altri, di lesioni - cioè aver indotto disturbi mentali nei bambini attraverso le sue sedute - falsa perizia, frode processuale, depistaggio e violenza privata.

Potrebbe interessarti anche:

Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato: è morto in ospedale Antonio Aldeghi

Un 84enne è stato travolto e ucciso da un Suv nella mattinata del 27 gennaio a Oggiono (Lecco). L'uomo, Antonio Aldeghi, stava attraversando la strada per andare nella vicina Rsa dove prestava ...

Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia

Che dire del Milan che riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Ci serve un direttore sportivo, via ai casting, ok abbiamo scelto... Fabio ...

Terzo mandato, De Luca ironico: “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi: “Decisione Consulta va rispettata”

De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere

Bambini affidati a un'altra famiglia: tre a processo, c'è anche la psicologa di Bibbiano. Ne parlano su altre fonti