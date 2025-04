Bozza Ue EgittoBangladesh Paesi sicuri

Paesi d'origine designati dalla Commissione europea come "sicuri" per il rimpatrio dei migranti. Sono nella lista provvisoria che sarà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore, secondo quanto emerge dalla Bozza del documento. Gli altri 5 Paesi designati come sicuri sono Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00 Ci sono anche l'Egitto e il Bangladesh tra i setted'origine designati dalla Commissione europea come "" per il rimpatrio dei migranti. Sono nella lista provvisoria che sarà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore, secondo quanto emerge dalladel documento. Gli altri 5designati comesono Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo.

Controdazi, la bozza del documento Ue

22.00 I dazi che l'Ue metterà in campo dal 15 aprile in due tranche -l'altra è prevista il 15 maggio- prevedono tariffe sui prodotti americani fino al 25%. E' quanto si legge nella bozza del ...

Vertice Ue, la bozza conclusiva: cessate il fuoco solo con accordo di pace globale, l’Ungheria si oppone

L’Unione Europea ribadisce la sua posizione sul conflitto in Ucraina: “Un cessate il fuoco può aver luogo solo come parte di un accordo di pace globale“. È quanto emerge dalla bozza delle ...

Incentivi per l’elettrico, strategia sulle batterie e competizione «ad armi pari» con la Cina: cosa c’è nella bozza del piano Ue per l’auto

Non c’è alcun ripensamento sulla transizione verso l’elettrico nel piano della Commissione europea per la crisi del settore automotive. Mercoledì 5 marzo l’esecutivo di Ursula von der Leyen ...

