Puntando sulla giusta palette cromatica mixare tra loro più capi a stampa stripes è la mossa smart per rinnovare un grande classico

grande classico, sanno trasformarsi a seconda dei gusti e dell’occasione. Spaziando tra quelle marinare, con loro fascino intramontabile, alle rivisitazioni all’insegna del colore e dell’asimmetria. Ma come indossarle per fare qualcosa di diverso dal solito? Semplice. Basta stratificare righe su righe. Scelte in diversi colori e spessori, possono infatti essere mixate tra loro con risultati notevoli. Dando vita a look insoliti e accattivanti che sprizzano primavera da tutti i pori. E che permettono di utilizzare in modo alternativo ciò che si ha già nel proprio guardaroba.Ma un layering vincente deve seguire alcune regole, soprattutto quando si tratta di accostare pattern differenti, seppur con la stessa stampa di base. Amica.it - Puntando sulla giusta palette cromatica, mixare tra loro più capi a stampa stripes è la mossa smart per rinnovare un grande classico Leggi su Amica.it Le righe non mancano mai nell’armadio. Perché oltre che essere un, sanno trasformarsi a seconda dei gusti e dell’occasione. Spaziando tra quelle marinare, confascino intramontabile, alle rivisitazioni all’insegna del colore e dell’asimmetria. Ma come indossarle per fare qualcosa di diverso dal solito? Semplice. Basta stratificare righe su righe. Scelte in diversi colori e spessori, possono infatti essere mixate tracon risultati notevoli. Dando vita a look insoliti e accattivanti che sprizzano primavera da tutti i pori. E che permettono di utilizzare in modo alternativo ciò che si ha già nel proprio guardaroba.Ma un layering vincente deve seguire alcune regole, soprattutto quando si tratta di accostare pattern differenti, seppur con la stessadi base.

