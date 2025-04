Bergamonews.it - Dove il tempo si è fermato: approvato il progetto, così gli orti di San Tomaso tornano a vivere

Bergamo. Durante i primi sopralluoghi la sensazione degli addetti ai lavori è stata di ritrovarsi in unsospeso, un luogo in cui il trascorrere inesorabile dei secoli pare essersi. Camminando neglistorici di San, aprendo una strada tra rovi e sterpaglie, gli unici rumori che si sentono sono il rintocco delle campane della chiesa di Sant’Alessandro della Croce e il cinguettio di picchi, gheppi e cinciallegre.La Giunta comunale di Bergamo hailesecutivo per i lavori di restauro del patrimonio verde dell’antico Borgo Pignolo, un intervento dal valore complessivo di 1,38 milioni di euro che coinvolgerà anche glie che mira, come spiega l’assessora alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente Oriana Ruzzini, a “ritrovare la connotazione storica del luogo”.