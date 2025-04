Un reparto senza pace l’infortunio di Kolasinac è l’ultimo dei tormenti per la difesa dell’Atalanta

reparto che nell’ultimo biennio le ha viste davvero tutte in termini di infortuni, assenze, defezioni e chi più ne ha più ne metta, è sicuramente quello difensivo. Per l’ennesima volta, l’Atalanta si ritrova a dover fare i conti con l’emergenza di centrali difensivi, con poche certezze per il presente e, per quanto paradossale potrebbe sembrare, ancora meno per quello che riguarda le strategie del futuro prossimo.Riferimento non casuale, ovviamente, all’infortunio patito da Sead Kolasinac contro il Bologna: rottura del crociato e lesione del menisco, tradotto in uno stop di almeno sei mesi (salvo imprese) che gli farà perdere anche buona parte della prima metà dell’annata 2025/26. La sua conferma in realtà non è mai stata in dubbio, anche perché il suo contratto scade nel 2026 e mai nessuno può osare mettere in dubbio la sua importanza nello scacchiere tattico e soprattutto psicologico di Gasperini. Bergamonews.it - Un reparto senza pace: l’infortunio di Kolasinac è l’ultimo dei tormenti per la difesa dell’Atalanta Leggi su Bergamonews.it Se c’è unche nelbiennio le ha viste davvero tutte in termini di infortuni, assenze, defezioni e chi più ne ha più ne metta, è sicuramente quello difensivo. Per l’ennesima volta, l’Atalanta si ritrova a dover fare i conti con l’emergenza di centrali difensivi, con poche certezze per il presente e, per quanto paradossale potrebbe sembrare, ancora meno per quello che riguarda le strategie del futuro prossimo.Riferimento non casuale, ovviamente, alpatito da Seadcontro il Bologna: rottura del crociato e lesione del menisco, tradotto in uno stop di almeno sei mesi (salvo imprese) che gli farà perdere anche buona parte della prima metà dell’annata 2025/26. La sua conferma in realtà non è mai stata in dubbio, anche perché il suo contratto scade nel 2026 e mai nessuno può osare mettere in dubbio la sua importanza nello scacchiere tattico e soprattutto psicologico di Gasperini.

