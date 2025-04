Ilgiorno.it - "Testimoni di un marchio di qualità"

Il Salone del Mobile per molte aziende brianzole resta un luogo di incontro e di nuove opportunità. "Noi avevamo due stand – ricorda Francesco Riva – “Riva Mobili d’arte“ e “Riva Atelier“. In entrambi abbiamo ricevuto un segnale positivo: meno pubblico casuale di curiosi e più operatori del settore, concentrati sul proprio lavoro. Noi aziende medesi lavoriamo tutto l’anno e il Salone del mobile è un punto di riferimento mondiale. Lo frequentiamo da 25 anni e abbiamo un buon seguito, sia di clienti consolidati che di nuovi contatti. Del resto al Salone si partecipa per incontrare nuovi partner". L’edizione 2025, dicono gli addetti ai lavori, è stata caratterizzata da una marcata partecipazione di indiani, mentre tiene la clientela russa. Rispetto ad altre edizioni, come fa notare Riva si avverte l’intenzione di confermare un mercato chiuso che lavora per il consumo interno.