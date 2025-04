Ilgiorno.it - Nuova risonanza magnetica. Macchinari all’avanguardia l’ospedale si riqualifica

Un’introduzione che qualifica ulteriormente la dotazione strumentale del presidio ospedaliero del capoluogo, ma nessuno stop durante gli interventi per installare ilo. È ladi ultima generazione in arrivo alla Radiologia deldi Sondrio per la quale proprio domani inizieranno i lavori di smantellamento di quella attualmente in uso. "Ci siamo organizzati per assicurare il servizio, evitando la sospensione: questo è stato da subito il nostro obiettivo – evidenzia il capo dipartimento Claudio Barbonetti –. Si tratta di una situazione provvisoria destinata a terminare con l’entrata in funzione, tra giugno e luglio, dellamacchina di ultima generazione che ci consentirà di eseguire tutti gli esami, compresi quelli alla mammella". Per garantire la continuità operativa e l’efficacia del servizio, disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20, nei giorni scorsi davanti all’ingresso del Padiglione Est è stata posizionata un’unità mobile con unache coprirà sia il fabbisogno interno, per gli esami prescritti ai degenti, sia quello esterno per le richieste degli utenti.