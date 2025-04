Ilrestodelcarlino.it - Rappresentanze sindacali unitarie, nelle Marche in 70mila al voto

fino a domani circalavoratrici e lavoratori si recheranno alle urne, nei propri luoghi di lavoro, per il rinnovo delle(Rsu). Saranno chiamati con il loroa scegliere i propri colleghi che hanno deciso di candidarsi. Gli ultimi dati, fa sapere la Uil, "parlano di oltre 30mila lavoratori della Scuola, 3.300 dell’Università, 19mila nella Sanità, circa 12mila delle Funzioni Locali, mentre sono 2.800 i lavoratori ministeriali, 1.400 quelli delle agenzie fiscali e 1200 coloro che lavorano negli enti pubblici non economici". "Il rinnovo delle- ha dichiarato la segretaria regionale della Uil, Maria Grazia Tiritiello - è il pilastro della democrazia sindacale, elemento fondamentale per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, un momento di grande partecipazione.