Esecuzione in strada al Pigneto un uomo e una donna uccisi con 10 colpi di pistola

uomo e la donna, di nazionalità cinese, gestiva un'attività commerciale nella zona. L'ombra della criminalità organizzata sul duplice omicidio che sembra una vera e propria Esecuzione. È caccia ai killer fuggiti a bordo di uno scooter. Leggi su Fanpage.it L'e la, di nazionalità cinese, gestiva un'attività commerciale nella zona. L'ombra della criminalità organizzata sul duplice omicidio che sembra una vera e propria. È caccia ai killer fuggiti a bordo di uno scooter.

Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est

Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l?allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la via...

Ucciso in strada con un colpo di pistola in pieno petto. Cosimo aveva 37 anni. Una vera e propria esecuzione quella avvenuta ieri sera, intorno alle 23, in pieno centro a Nettuno

Un omicidio a sangue freddo quello di cui è rimasto vittima, domenica sera, Cosimo Ciminiello, 37 anni, assassinato con un solo colpo di pistola al petto. Le indagini puntano a un possibile legame ...

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto"

Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato ...

