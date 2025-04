Giocamondo Study ragazzi protagonisti all’Expo di Osaka

Giocamondo Study per promuovere il territorio regionale all’Expo 2025 di Osaka. Un evento che, grazie al progetto messo a punto dalla società ascolana del settore dei viaggi per ragazzi e finanziato con un bando della Regione, vedrà le Marche protagoniste anche attraverso i video e contenuti multimediali realizzati dai 20 giovani che saranno selezionati e che saranno presenti in Giappone a luglio, come ambasciatori di Giocamondo Study. Ilrestodelcarlino.it - Giocamondo Study, ragazzi protagonisti all’Expo di Osaka Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un numero di domande oltre le aspettative, con ben 80 studenti marchigiani (di tutte le province) che hanno voluto partecipare all’iniziativa diper promuovere il territorio regionale2025 di. Un evento che, grazie al progetto messo a punto dalla società ascolana del settore dei viaggi pere finanziato con un bando della Regione, vedrà le Marche protagoniste anche attraverso i video e contenuti multimediali realizzati dai 20 giovani che saranno selezionati e che saranno presenti in Giappone a luglio, come ambasciatori di

