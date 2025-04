Segreti di famiglia replica puntata 15 aprile in streaming Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 aprile – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano che Serdar si è recato da solo con la sua auto presso un cantiere abbandonato prima di passare a prendere gli altri ragazzi. Ecco il Video per rivedere l'episodio 79 in replica streaming.

