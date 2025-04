Aggredite in piazza Vittoria Nessuno è intervenuto

piazza della Vittoria davanti a una folla che vede e non reagisce. È accaduto alle 2,30 della notte tra sabato e domenica a due ragazze di 24 anni, che si erano allontanate da una festa in un locale per andare in un altro. "Sapevo dove le mie amiche si trovassero e le avrei incontrate poco dopo – ha raccontato Giorgia Cervio, studentessa di giurisprudenza e vicepresidente marketing di Elsa Pavia (European law student association) –. Passato un po’ di tempo, ho deciso di raggiungerle e le ho trovate piene di lividi". All’uscita da un locale le giovani sono state brutalmente Aggredite sotto gli occhi di numerosi presenti. "L’aggressione è stata fisica e violenta – ha aggiunto Giorgia – in mezzo alla folla, senza che Nessuno intervenisse per fermarla o prestare aiuto. Ilgiorno.it - Aggredite in piazza Vittoria: "Nessuno è intervenuto" Leggi su Ilgiorno.it Calci, pugni e insulti indelladavanti a una folla che vede e non reagisce. È accaduto alle 2,30 della notte tra sabato e domenica a due ragazze di 24 anni, che si erano allontanate da una festa in un locale per andare in un altro. "Sapevo dove le mie amiche si trovassero e le avrei incontrate poco dopo – ha raccontato Giorgia Cervio, studentessa di giurisprudenza e vicepresidente marketing di Elsa Pavia (European law student association) –. Passato un po’ di tempo, ho deciso di raggiungerle e le ho trovate piene di lividi". All’uscita da un locale le giovani sono state brutalmentesotto gli occhi di numerosi presenti. "L’aggressione è stata fisica e violenta – ha aggiunto Giorgia – in mezzo alla folla, senza cheintervenisse per fermarla o prestare aiuto.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli, torna il tram a Piazza Vittoria: al via i lavori

Pronti a partire i lavori per la valorizzazione e il ripristino della linea del tram che si estende da Via Acton a Piazza Sannazaro, passando per Piazza Vittoria. Da lunedì 7 aprile partono i lavori ...

Il Napoli Basket piazza la terza vittoria di fila: battuta la capolista Brescia al PalaBarbuto

Il Napoli Basket piazza la terza vittoria di fila battendo la capolista Brescia al PalaBarbuto 90-85. Gli uomini di Valli sfoderano un'altra straordinaria prestazione, conducendo il match per ...

Napoli, il tram torna a Piazza Vittoria: «Raggiungerà anche Piazza Sannazaro»

«Il tram tornerà finalmente a Piazza Vittoria, e presto raggiungerà anche Piazza Sannazaro. Un tassello importante del progetto noto come ?tram del mare?, che qualche...