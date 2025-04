Ilgiorno.it - Brescia, tenta di togliersi la vita e di uccidere la figlia di 6 anni: arrestato papà di 37 anni

Chiari () , 15 aprile 2025 - Dramma sfiorato in un centro della Franciacorta nelle scorse ore. Un trentasettenne è statocon l'accusa di averto diladi appena sei. A quanto si è appreso l'uomo in circostanze da chiarire si sarebbe chiuso con la bambina sull'auto posteggiata in garage. Avrebbe collegato il tubo di scappamento del veicolo all'abitacolo dello stesso e poi avrebbe acceso il motore con l'obiettivo di saturare il piccolo spazio di esalazioni di scarico, così da sprofondare entrambi, padre e, in un sonno irreversibile. La tragedia non si è compiuta solo per un tempismo perfetto e miracoloso. Preoccupati, i familiari dell'aspirante omicida-suicida hanno dato l'allarme chiamando il 112 e i carabinieri della compagnia di Chiari sono riusciti a intervenire prima che accadesse l'irreparabile.