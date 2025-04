Il Volley Bergamo 1991 ha un nuovo settore giovanile unione di forze con Chorus

Bergamo. Volley Bergamo 1991 e Chorus Volley Bergamo Academy uniscono le forze con un duplice obiettivo: tirare fuori il meglio che c’è in termini pallavolistici dal territorio bergamasco e mettere lo sport e i suoi valori al centro. La collaborazione è stata suggellata nella serata di lunedì 14 aprile con le parole dei protagonisti di questo sodalizio che consisterà nella gestione del settore giovanile dall’under 12 all’under 18 di Chorus con lo sbocco successivo, appunto, potenzialmente della Serie A. Insomma, esaltazione del talento, ma non solo: crescita personale e professionale, educazione, sacrificio, impegno.“Abbiamo avuto un buon contributo di collaborazione con la Pallavolo Celadina” afferma il CFO del Volley Bergamo 1991, Paolo Bolis, “ora sentiamo il bisogno di fare un ulteriore salto di qualità: con le competenze di Chorus possiamo pensare di portare a Bergamo talenti di prim’ordine oltre che di diffusione del nostro sport sul territorio”. Bergamonews.it - Il Volley Bergamo 1991 ha un nuovo settore giovanile: unione di forze con Chorus Leggi su Bergamonews.it Academy uniscono lecon un duplice obiettivo: tirare fuori il meglio che c’è in termini pallavolistici dal territorio bergamasco e mettere lo sport e i suoi valori al centro. La collaborazione è stata suggellata nella serata di lunedì 14 aprile con le parole dei protagonisti di questo sodalizio che consisterà nella gestione deldall’under 12 all’under 18 dicon lo sbocco successivo, appunto, potenzialmente della Serie A. Insomma, esaltazione del talento, ma non solo: crescita personale e professionale, educazione, sacrificio, impegno.“Abbiamo avuto un buon contributo di collaborazione con la Pallavolo Celadina” afferma il CFO del, Paolo Bolis, “ora sentiamo il bisogno di fare un ulteriore salto di qualità: con le competenze dipossiamo pensare di portare atalenti di prim’ordine oltre che di diffusione del nostro sport sul territorio”.

