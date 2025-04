Salvataggio in extremis La Concorezzese ha una nuova proprietà

Concorezzese è salva, passa di mano, ma la storia del calcio in città non subirà nessuna battuta d'arresto. La svolta è arrivata negli ultimi giorni, dopo il mancato accordo con il Comune per la gestione del Centro sportivo di via Pio X che aveva fatto temere il peggio. In tanti, soprattutto i genitori dei 300 ragazzi iscritti al club dilettantistico, avevano temuto che al 30 giugno, data di scadenza della convenzione per l'impianto, sarebbe accaduto il peggio. E invece, in extremis, è arrivata la soluzione. "Abbiamo firmato una lettera di intenti per garantire il passaggio di quote appena sarà ufficializzata l'assegnazione degli spazi sportivi municipali - spiega la società -. La nuova proprietà, solida, affidabile ed esperta, oltre HeoLive, avrà al proprio interno Ausonia 1931: garanzia di qualità e professionalità.

