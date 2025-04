Iran e Usa a Roma Saremo noi a ospitare un nuovo bilaterale tra i due Stati

OSAKA (Giappone) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto), dal Giappone dove domenica ha inaugurato il Padiglione Italia all'Expo, ha confermato che il prossimo round di colloqui tra Iran e Usa sul programma nucleare di Teheran si terrà proprio a Roma. "Abbiamo ricevuto la richiesta dell'Oman, che svolge il ruolo di mediatore, e abbiamo dato una risposta positiva", ha detto Tajani, rispondendo ai giornalisti sul tema dei negoziati tra Teheran e Washington. "Siamo pronti ad accogliere come sempre incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare", ha sottolineato il vicepremier. "Roma si conferma capitale di pace e di mediazione", questo è il suo punto di vista. "Non è la prima volta che ci sono incontri di questo tipo nel nostro Paese.

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è atteso in visita a Teheran questa settimana, prima del secondo round di colloqui fra Usa e Iran

2.39 Il prossimo incontro tra Stati Uniti e Iran si terrà probabilmente sabato a Roma.Al centro dei colloqui ci sarà il dossier nucleare iraniano. Lo riporta il sito d'informazione americano ...

