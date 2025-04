Pasqua alta ma a rilento Prenotazioni last minute sperando in giorni di sole

Pasqua in arrivo, e a quelle di un tempo da cui la festività sembra ormai dipendere da anni. Disilludendo anche quelle che erano le alte aspettative degli stessi albergatori e degli addetti ai lavori del territorio, così come alta è la cadenza della Pasqua di quest’anno, che sembrava promettere, con la sfilza di festività e ponti a seguire, tra il 25 aprile e il 1° maggio, un inizio di stagione, quella soleggiata e in avvio verso l’estate, di grande affluenza. Ma non sembra essere così, in giorni di incertezza e dubbio, sia per chi deve ancora decidere dove e cosa fare per le feste, scrollando insistentemente e freneticamente le pagine web dedicate al meteo, e chi, dall’altra parte, attende speranzoso Prenotazioni e turisti. Lanazione.it - Pasqua alta ma a rilento: "Prenotazioni last minute sperando in giorni di sole" Leggi su Lanazione.it di Gaia Parrini "È tutto bloccato", esordisce così, Sandra Lupori, presidente di Federalberghi di Viareggio, guardando alle previsioni dellain arrivo, e a quelle di un tempo da cui la festività sembra ormai dipendere da anni. Disilludendo anche quelle che erano le alte aspettative degli stessi albergatori e degli addetti ai lavori del territorio, così comeè la cadenza delladi quest’anno, che sembrava promettere, con la sfilza di festività e ponti a seguire, tra il 25 aprile e il 1° maggio, un inizio di stagione, quellaggiata e in avvio verso l’estate, di grande affluenza. Ma non sembra essere così, indi incertezza e dubbio, sia per chi deve ancora decidere dove e cosa fare per le feste, scrollando insistentemente e freneticamente le pagine web dedicate al meteo, e chi, dall’altra parte, attende speranzosoe turisti.

Potrebbe interessarti anche:

Tra la Pasqua ?alta? e i ponti: strutture già piene al 50%

Il calendario come amico per il via della stagione turistica 2025 in Puglia. Una serie di fortunate combinazioni permetterà tanti giorni di vacanza già dalla seconda...

Tra la Pasqua ?alta? e i ponti: strutture già piene al 50%

Il calendario come amico per il via della stagione turistica 2025 in Puglia. Una serie di fortunate combinazioni permetterà tanti giorni di vacanza già dalla seconda...

Busta paga più alta da Pasqua: per chi aumenteranno gli stipendi

Nel governo la discussione è ancora in corso e la spaccatura è tra chi punta alla riduzione dell’Irpef al ceto medio e chi invece spinge per una nuova rottamazione delle cartelle. Ma stando agli ...

Pasqua alta ma a rilento: "Prenotazioni last minute sperando in giorni di sole". Una Pasqua al completo Gli hotel saranno pieni Si rivitalizza la città. Pasqua al ristorante più di mille ristoranti aperti nel Padovano | si va verso il sold out. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Pasqua, incognita meteo. Prenotazioni a rilento. Calano i prezzi degli hotel - La pioggia incombe sul primo ponte della stagione: riempimento al 50% "Molti hanno spostato il soggiorno a Rimini tra il 25 aprile e il 1° maggio" .

Scrive ilgazzettino.it: Pasqua al ristorante, corsa a due velocità: agriturismi da tutto esaurito, a rilento le prenotazioni nei locali - PADOVA - C'è chi ha già spento il telefono, perché di posti liberi non ce ne sono più. E chi, invece, continua a rispondere alle chiamate contando che il sole ...

Nota di msn.com: Pasqua, ponti e l’estate. Boom di prenotazioni nelle strutture ricettive maceratesi. Stranieri e gruppi hanno già fermato le stanze degli hotel - Si inizia con Pasqua, per proseguire con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Con prospettive interessanti per le strutture ricettive che stanno già ricevendo prenotazioni e richieste di ...