Bergamonews.it - Piazzale Goisis, la “difesa dei confini” divide maggioranza e minoranza e finisce sui banchi del Consiglio Comunale

Bergamo. La vittoria dell’Atalanta non sarà stata una battaglia epica macomunque su una mappa. Quale? Quella al centro della discussione l’assessore Giacomo Angeloni e Andrea Pezzotta, capogruppo della sua lista, che, nella serata di lunedì 14 aprile hanno passato al vaglio una planimetria, piombata suidell’aula consiliare di Palazzo frizzoni, per meglio definire idi un, il, la cui intitolazione voluta dalla Giunta ha acceso la discussione. Principio d’interesse, dunque, da un lato la scelta di intotolare parte dell’area riqualificata ad una ricorrenza calcistica e dall’altro il disappunto dellache non ha fatto mistero di trovare la scelta inopportuna al punto tale da presentare un ordine del giorno urgente, con primo firmatario proprio lo stesso ex candidato sindaco.