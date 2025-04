Ucraina Russia tregua più lontana dopo l’attacco a Sumy L’analisi

dopo l'attacco della Russia contro la città Ucraina di Sumy, che ha causato 34 morti e 117 feriti, e alla luce delle dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo il quale è improbabile che i negoziati in corso tra Stati Uniti e Mosca portino a "risultati rapidissimi", sembra farsi più lontano l'obiettivo .

