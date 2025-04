Ilrestodelcarlino.it - "Il Gp, un’occasione straordinaria"

"Il Gran premio del made in Italy e dell’Emilia-Romagna rappresenta unaoccasione per affermare, attraverso lo sport automobilistico, il valore del nostro Paese e la capacità delle sue istituzioni di operare in sinergia". A dirlo è il commissario straordinario dell’Automobile club d’Italia, Tullio Del Sette. "L’Aci, nella sua funzione di federazione sportiva, è orgogliosa di poter contribuire alla realizzazione di un evento che coniuga spettacolo, innovazione tecnologica, impatto economico e promozione dell’identità italiana nel mondo – aggiunge Del Sette –, in un contesto di così importante vocazione produttiva come l’Emilia-Romagna". Il commissario straordinario dell’Aci è atteso in città mercoledì 7 maggio, quando in Autodromo è prevista la conferenza stampa di presentazione della gara iridata del 16-18 maggio.