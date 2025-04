Il Volo atterra a Mantova Il Viaggio nel Tempo cantando i più grandi E il sogno Tom Jones

Volo trasferire l’8, 10 e 11 maggio le telecamere del loro fortunatissimo show primaverile su Canale 5 sotto la luna di Mantova. Accade così che “Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo” dichiari le sue intenzioni già nel sottotitolo, promettendo al pubblico di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tre concerti unici impreziositi da uno stuolo di ospiti fra cui Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Arisa, Mario Biondi col violinista Alessandro Quarta, Noemi, Gigi D’Alessio, Antonello Venditti, Malika Ayane, Clara, Brunori Sas, Alessandra Amoroso, Massimo Ranieri, Gaia, The Kolors, Marco Masini, ma anche Beppe Fiorello e Giorgio Panariello. Il cast promette nuovi incontri e diversi ritorni. Barone: "Se c’è feeling tra cantanti, non c’è il rischio di ripetersi. Ilgiorno.it - Il Volo atterra a Mantova: "Il Viaggio nel Tempo cantando i più grandi. E il sogno Tom Jones" Leggi su Ilgiorno.it I cinquecento anni di Palazzo Te spingono Iltrasferire l’8, 10 e 11 maggio le telecamere del loro fortunatissimo show primaverile su Canale 5 sotto la luna di. Accade così che “Tutti per Uno -nel” dichiari le sue intenzioni già nel sottotitolo, promettendo al pubblico di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tre concerti unici impreziositi da uno stuolo di ospiti fra cui Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Arisa, Mario Biondi col violinista Alessandro Quarta, Noemi, Gigi D’Alessio, Antonello Venditti, Malika Ayane, Clara, Brunori Sas, Alessandra Amoroso, Massimo Ranieri, Gaia, The Kolors, Marco Masini, ma anche Beppe Fiorello e Giorgio Panariello. Il cast promette nuovi incontri e diversi ritorni. Barone: "Se c’è feeling tra cantanti, non c’è il rischio di ripetersi.

