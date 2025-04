Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la convivente. In aula il compagno violento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’avrebbe tirata con forza dentro casa per evitare di discutere sul terrazzo, ma senza alcuna intenzione di farle del male. È la versione dei fatti del 45enne siciliano arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri dopo l’aggressione ai danni delladi poco più giovane, avvenuta nella serata di giovedì a Cento. L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è comparso ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli. Nell’ambito dell’udienza di convalida, ha risposto alle domande del magistrato esponendo la sua verità su quanto accaduto tra le mura di quell’appartamento poco prima dell’arrivo dei militari, chiamati da alcuni vicini che avevano sentito le grida di aiuto della malcapitata. Il 44enne, come anticipato, avebbe ammesso di aver discusso in maniera accesa con la compagna e di averla afferrata in maniera un po’ brusca, ma solo per farla rientrare in casa e senza intenzione di farle del male.