Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale Est, continuano i lavori. Ecco le modifiche temporanee alla viabilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entrano in una nuova fase isul terzo lotto dellaEst, e questo – ad annunciarlo è Anad – comporterà alcuni cambiamenti dicollegati al cantiere, che resteranno in vigore per diversi mesi. Per consentire la costruzione dello svincolo di intersezione con via del Partigiano a Vecchiazzano, a partire da giovedì è prevista la chiusura di via del Guado nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Montone e l’incrocio con via del Partigiano. Per effetto deisaranno chiuse al traffico anche le relative intersezioni con via Borghina e via Murri. Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno indirizzati su un nuovo percorso alternativo locale, che si collega con via Carlo Forlanini. I veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate saranno indirizzati sulla rete alternativa tramite apposita segnaletica di indicazione.