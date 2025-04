La crudeltà delle parole

crudeltà e dello stalking. Com’era prevedibile per un delitto che ha scosso e risvegliato le coscienze degli italiani nel novembre 2023, le reazioni emotive hanno occupato pagine di giornali e social.“Ma come, 75 coltellate non sono la più estrema delle crudeltà?”: l’interrogativo è passato sui volti sbigottiti di chi ha seguito il processo, è rimbalzato di bocca in bocca tra le persone che hanno condiviso il dolore della famiglia, ha scatenato ulteriori riflessioni delle donne e femministe, impegnate a proteggere e sostenere altre donne minacciate e vittime della piaga dilagante del femminicidio. Così, dopo la difficile e sicuramente sofferta sentenza, si è aperto un processo nei confronti dei giudici: l’opinione pubblica si è sentita offesa da una giustizia che derubricava la crudeltà dall’esile corpo di una ragazza di ventidue anni che ha vissuto l’orrore per tutto il tempo delle 75 pugnalate: una dopo l’altra, in minuti di solitudine, di dolore fisico, di sangue a fiotti. Bergamonews.it - La crudeltà delle parole Leggi su Bergamonews.it L’8 aprile la Corte d’assise di Venezia ha confermato la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, escludendo, tuttavia, l’aggravante dellae dello stalking. Com’era prevedibile per un delitto che ha scosso e risvegliato le coscienze degli italiani nel novembre 2023, le reazioni emotive hanno occupato pagine di giornali e social.“Ma come, 75 coltellate non sono la più estrema?”: l’interrogativo è passato sui volti sbigottiti di chi ha seguito il processo, è rimbalzato di bocca in bocca tra le persone che hanno condiviso il dolore della famiglia, ha scatenato ulteriori riflessionidonne e femministe, impegnate a proteggere e sostenere altre donne minacciate e vittime della piaga dilagante del femminicidio. Così, dopo la difficile e sicuramente sofferta sentenza, si è aperto un processo nei confronti dei giudici: l’opinione pubblica si è sentita offesa da una giustizia che derubricava ladall’esile corpo di una ragazza di ventidue anni che ha vissuto l’orrore per tutto il tempo75 pugnalate: una dopo l’altra, in minuti di solitudine, di dolore fisico, di sangue a fiotti.

Potrebbe interessarti anche:

Elena Cecchettin e la crudeltà non riconosciuta a Turetta dai giudici: «Precedente terribile. Su Giulia tante parole gettate al vento, c’è menefreghismo»

«Tutto ciò che è stato detto su Giulia, che doveva essere l’ultima, sono solo parole al vento». Su una serie di storie Instagram, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, è tornata a criticare ...

Massimo Sestini si è svegliato dal coma: le sue prime parole

Tra le sue immagini più celebri, quella di Carlo d’Inghilterra intento a dipingere un acquerello a Recanati, e la foto di Licio Gelli, colto nel momento in cui veniva portato in carcere a Ginevra: ...

Genoa-Balotelli, addio vicino: le parole di Ottolini

Per la seconda volta di fila Mario Balotelli non è stato convocato dal Genoa che scende in campo questa sera contro il Monza ultimo in classifica. Vieira non gli ha concesso di affrontare la gara ...