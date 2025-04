La sentinella delle Alpi marmotta protagonista di Storie di scienza

marmotta Alpina. Si tratta del terzo numero della collana Storie di scienza, inaugurata dal Parco Nazionale dello Stelvio a dicembre 2023 con racconti di straordinarie ricerche, che in forma narrativa illustra i principali studi scientifici che lo vede coinvolto. Nel giugno 2024 è uscito “Streghe, vampiri e altri demoni“, volume che focalizza l’attenzione sul lavoro di ricerca condotto sui pipistrelli, sempre all’interno dell’area protetta e ora è fresco di stampa “Dialoghi di montagna: la marmotta tra ricerca saperi antichi“, a firma di Sabina Colturi, biologa e referente per le attività didattiche del Parco dello Stelvio. Ilgiorno.it - La sentinella delle Alpi, marmotta protagonista di Storie di scienza Leggi su Ilgiorno.it Non è una pubblicazione scientifica, ma neppure un romanzo. Semmai, una sorta di riuscita sintesi sulle informazioni dei diversi saperi che tra cultura locale, esperienze e ricerca riguardano lei, la simpatica e inconfondibilena. Si tratta del terzo numero della collanadi, inaugurata dal Parco Nazionale dello Stelvio a dicembre 2023 con racconti di straordinarie ricerche, che in forma narrativa illustra i principali studi scientifici che lo vede coinvolto. Nel giugno 2024 è uscito “Streghe, vampiri e altri demoni“, volume che focalizza l’attenzione sul lavoro di ricerca condotto sui pipistrelli, sempre all’interno dell’area protetta e ora è fresco di stampa “Dialoghi di montagna: latra ricerca saperi antichi“, a firma di Sabina Colturi, biologa e referente per le attività didattiche del Parco dello Stelvio.

