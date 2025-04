Fai schiudere i talenti di domani Ecco la campagna di donazioni

campagna donazioni dell’Orchestra Sinfonica di Milano dedicata alla Pasqua. Anche quest’anno, come l’anno scorso, è possibile scegliere le deliziose Uova al Cioccolato della Pasticceria Tarantola di Gaggiano per sostenere le attività dell’Orchestra Sinfonica Kids, dell’Orchestra Sinfonica Junior di Milano e del Coro di Voci Bianche di Milano, compagini giovanili di casa in Largo Mahler, che rappresentano perfettamente gli investimenti continui messi in campo dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per permettere ai giovani di fare musica insieme. "Fai schiudere i talenti di domani". Del resto, la Fondazione da sempre crede profondamente che fare musica insieme sia un elemento fondamentale per la crescita e la formazione dei bambini e dei giovani. Ilgiorno.it - Fai schiudere i talenti di domani. Ecco la campagna di donazioni Leggi su Ilgiorno.it Mancano pochissimi giorni al termine delladell’Orchestra Sinfonica di Milano dedicata alla Pasqua. Anche quest’anno, come l’anno scorso, è possibile scegliere le deliziose Uova al Cioccolato della Pasticceria Tarantola di Gaggiano per sostenere le attività dell’Orchestra Sinfonica Kids, dell’Orchestra Sinfonica Junior di Milano e del Coro di Voci Bianche di Milano, compagini giovanili di casa in Largo Mahler, che rappresentano perfettamente gli investimenti continui messi in campo dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per permettere ai giovani di fare musica insieme. "Faidi". Del resto, la Fondazione da sempre crede profondamente che fare musica insieme sia un elemento fondamentale per la crescita e la formazione dei bambini e dei giovani.

Potrebbe interessarti anche:

Dimentica mille elettrodomestici: con questa pentola 7 in 1 fai tutto, ideale per famiglie e cene con amici, MAXI OFFERTA

Se sei alla ricerca di una pentola a pressione che ti permetta di portare avanti diverse preparazioni sei nel posto giusto. Amazon, oggi, mette in offerta una pentola a pressione 7 in 1 con cui ...

Sangio, ascolta Nannini. "Grosseto non fai paura»

Duccio Nannini è l’anima di una Sangiovannese che sta attraversando un ottimo momento di fondo e attende, col morale alto, la visita del Grosseto che anche per questa stagione è ormai fuori ...

Questo weekend aperture straordinarie per le Giornate FAI di primavera

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, Treviso celebra le Giornate FAI di Primavera, un evento nazionale dedicato alla scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Un'occasione unica ...

Fai schiudere i talenti di domani. Ecco la campagna di donazioni. Ne parlano su altre fonti