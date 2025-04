BigMc Napoli la coppia da scudetto Lukaku ispira McTominay colpisce Conte resta in scia dell’Inter

BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter">Il Napoli risponde presente. La squadra di Antonio Conte supera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lotta scudetto a sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelu Lukaku e Scott McTominay, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. Lo scozzese, invece, spezza un digiuno realizzativo che durava da sette giornate e mette a referto una doppietta che riaccende la corsa azzurra.Una vittoria che arriva nel momento più delicato della stagione, come sottolinea il Corriere dello Sport, e che cancella i recenti cali nei secondi tempi, emersi contro Milan e Bologna. Napolipiu.com - BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter Leggi su Napolipiu.com , ladain">Ilrisponde presente. La squadra di Antoniosupera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lottaa sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelue Scott, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. Lo scozzese, invece, spezza un digiuno realizzativo che durava da sette giornate e mette a referto una doppietta che riaccende la corsa azzurra.Una vittoria che arriva nel momento più delicato della stagione, come sottolinea il Corriere dello Sport, e che cancella i recenti cali nei secondi tempi, emersi contro Milan e Bologna.

