Jd Vance lascia cadere un trofeo di football durante una cerimonia – Il video

Vance ha lasciato cadere il trofeo vinto dalla squadra giovanile di football americano dell’Ohio per il campionato Cfp. Vance, laureato all’Ohio State e in precedenza rappresentante dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti, è salito insieme ai Buckeyes sul palco lunedì con il presidente Donald Trump alla Casa Bianca per celebrare la vittoria nel campionato nazionale dell’OSU della stagione 2024.Mentre Trump teneva in mano un casco dell’Ohio State e riceveva una maglia dei Buckeyes con il suo nome, Vance tentava di ritirare il trofeo dall’altra parte del palco con l’aiuto di Henderson, running back All-Big Ten dell’OSU. Il trofeo scivola dalle mani del vicepresidente e sta per cadere, quando Henderson riesce ad afferrarlo. La base però si stacca e finisce a terra. Leggi su Open.online Il vicepresidente degli Stati Uniti JDhatoilvinto dalla squadra giovanile diamericano dell’Ohio per il campionato Cfp., laureato all’Ohio State e in precedenza rappresentante dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti, è salito insieme ai Buckeyes sul palco lunedì con il presidente Donald Trump alla Casa Bianca per celebrare la vittoria nel campionato nazionale dell’OSU della stagione 2024.Mentre Trump teneva in mano un casco dell’Ohio State e riceveva una maglia dei Buckeyes con il suo nome,tentava di ritirare ildall’altra parte del palco con l’aiuto di Henderson, running back All-Big Ten dell’OSU. Ilscivola dalle mani del vicepresidente e sta per, quando Henderson riesce ad afferrarlo. La base però si stacca e finisce a terra.

