cassaforte ancorata al pavimento, l’hanno portata fuori ancora chiusa e caricata sullo stesso furgone con il quale sono fuggiti, prima che potessero arrivare le forze dell’ordine. L’allarme è scattato alle 4.15 di ieri, al Briko OK di Stradella, in via Nazionale, lungo la Statale 10 “Padana inferiore”, vicino al rondò dell’incrocio con la SP201. Un furto dall’esito diametralmente opposto, ma dalla dinamica identica, rispetto a quello fallito giusto 24 ore prima a Pavia, al Carrefour sulla Vigentina, dove la cassaforte era stata invece abbandonata in mezzo alla galleria commerciale. Ilgiorno.it - Asportata la cassaforte del negozio Leggi su Ilgiorno.it STRADELLA (Pavia) Un colpo da professionisti, messo a segno in meno di cinque minuti, mentre suonava la sirena dell’antifurto. I ladri, una banda composta da almeno tre o quattro uomini, sono arrivati su un furgone bianco, hanno forzato la porta di un’uscita di sicurezza e poi fatto un buco nel muro interno per entrare negli uffici, dove hanno sradicato laancorata al pavimento, l’hanno portata fuori ancora chiusa e caricata sullo stesso furgone con il quale sono fuggiti, prima che potessero arrivare le forze dell’ordine. L’allarme è scattato alle 4.15 di ieri, al Briko OK di Stradella, in via Nazionale, lungo la Statale 10 “Padana inferiore”, vicino al rondò dell’incrocio con la SP201. Un furto dall’esito diametralmente opposto, ma dalla dinamica identica, rispetto a quello fallito giusto 24 ore prima a Pavia, al Carrefour sulla Vigentina, dove laera stata invece abbandonata in mezzo alla galleria commerciale.

