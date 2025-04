Settimana Santa inedita Una sola Messa crismale per l’unificazione delle diocesi

delle Palme hanno aperto la Settimana Santa, che culminerà nel triduo pasquale e nella festa di domenica prossima, la Resurrezione di Cristo. È una Settimana particolarmente intensa e profonda per la Chiesa e quest'anno, nel nostro territorio, porta una novità: la Messa crismale di domani pomeriggio, durante la quale vengono consacrati gli oli santi (il sacro crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi), riunirà nel Duomo di Carpi tutti i sacerdoti dell'arcidiocesi di Modena e della diocesi di Carpi, insieme all'arcivescovo monsignor Erio Castellucci che presiederà la celebrazione. Non ci sarà quindi una Messa crismale in Duomo a Modena, come negli anni scorsi. È un segno visibile del percorso di unificazione delle due diocesi che si sta completando e dovrebbe arrivare al traguardo entro la fine dell'anno: le Chiese di Modena e di Carpi sono ormai una, e insieme partecipano a questo importante momento di comunità.

