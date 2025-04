Ultime due settimane per la mostra di Cerone al Mic

Ultime due settimane per potere visitare mostra ’Giacinto Cerone. L’angelo necessario’ a cura di Marco Tonelli al Mic Faenza. L’esposizione chiude il 27 aprile con due visite guidate aperitivo gratuite (incluse nel prezzo del biglietto), previste per sabato 26 aprile e domenica 27 aprile, alle ore 16. In mostra oltre 80 opere, tra sculture e disegni di Giacinto Cerone (1957-2004) che il MIC Faenza ha voluto riportare alla memoria nel ventennale della sua scomparsa. Faenza è stata per Cerone una meta preferenziale fin dal 1993, quando elesse la bottega Gatti per realizzare una serie di ceramiche smaltate utilizzando tecniche di lavoro forse poco ortodosse ma di forte espressività e sperimentando un grande varietà di colori e forme. La mostra sarà aperta anche a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile con orario continuato dalle 10 alle 19. Ilrestodelcarlino.it - Ultime due settimane per la mostra di Cerone al Mic Leggi su Ilrestodelcarlino.it dueper potere visitare’Giacinto. L’angelo necessario’ a cura di Marco Tonelli al Mic Faenza. L’esposizione chiude il 27 aprile con due visite guidate aperitivo gratuite (incluse nel prezzo del biglietto), previste per sabato 26 aprile e domenica 27 aprile, alle ore 16. Inoltre 80 opere, tra sculture e disegni di Giacinto(1957-2004) che il MIC Faenza ha voluto riportare alla memoria nel ventennale della sua scomparsa. Faenza è stata peruna meta preferenziale fin dal 1993, quando elesse la bottega Gatti per realizzare una serie di ceramiche smaltate utilizzando tecniche di lavoro forse poco ortodosse ma di forte espressività e sperimentando un grande varietà di colori e forme. Lasarà aperta anche a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile con orario continuato dalle 10 alle 19.

