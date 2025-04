La Lega spinge per il nucleare prima centrale a Milano

Lega, è la messa a terra del progetto per il nucleare con una sintesi pubblico-privato". Matteo Salvini, all’evento promosso proprio dalla Lega dal tema “Il nucleare Sostenibile: l’Italia Riparte“, ribadisce così l’idea di una centrale a Milano e indica il 2032 come data per la concretizzazione del progetto. "Nel 2032, se tutto va come deve andare, avremo il primo treno veloce tra Torino e Lione, il tunnel del Brennero, il treno che da Palermo senza interruzioni arriva a Messina e a Reggio e Milano, completando un corridoio di cui si parla da un secolo, e infine il primo giro di chiavi di una centrale che da milanese, alla faccia della sindrome Nimby, mi piacerebbe fosse a Milano, capitale dell’innovazione". Ilgiorno.it - La Lega spinge per il nucleare: prima centrale a Milano Leggi su Ilgiorno.it "Entro fine legislatura obiettivo mio, lo dico da vicepresidente del Consiglio e da segretario della, è la messa a terra del progetto per ilcon una sintesi pubblico-privato". Matteo Salvini, all’evento promosso proprio dalladal tema “IlSostenibile: l’Italia Riparte“, ribadisce così l’idea di unae indica il 2032 come data per la concretizzazione del progetto. "Nel 2032, se tutto va come deve andare, avremo il primo treno veloce tra Torino e Lione, il tunnel del Brennero, il treno che da Palermo senza interruzioni arriva a Messina e a Reggio e, completando un corridoio di cui si parla da un secolo, e infine il primo giro di chiavi di unache da milanese, alla faccia della sindrome Nimby, mi piacerebbe fosse a, capitale dell’innovazione".

Potrebbe interessarti anche:

Confindustria spinge il nucleare: “Chi lo adotta ha prezzi dell'energia più bassi”

L'associazione degli industriali rilancia il nucleare per decarbonizzazione, sicurezza energetica e costi competitivi. Fondamentale nel mix futuro. Focus su SMR e studio con Enea per dati concreti

Confapi spinge: mercato unico e sì al nucleare

Centrali atomiche contro il caro-energia. Le chiedono i piccoli e medi imprenditori lecchesi e valtellinesi, senza nemmeno indire un referendum, come invece successo nel 1987, quando gli impianti ...

Consiglio Federale Lega “Europa non ha bisogno riarmo nucleare e debiti”

ROMA (ITALPRESS) – Concluso il consiglio federale della Lega presieduto da Matteo Salvini. “Alla presenza, tra gli altri, dei ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli è stata confermata la ...

La Lega spinge per il nucleare: prima centrale a Milano. Nucleare in Italia? Avanti tutta! – GLocal. Matteo Salvini spinge sul nucleare: «Necessario per realizzare il Green Deal». Il governo Meloni si spacca sul ritorno del nucleare in Italia? Rampelli (FdI): «Noi da sempre contrari, Meloni vuole solo la fusione. La Giornata Parlamentare. La battaglia di De Luca e Zaia per il terzo mandato, una legge sul nucleare entro fine mese. Cosa propone il Centrodestra in materia di energia e ambiente. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Matteo Salvini torna sul nucleare: “Ecco quando la prima centrale” - Matteo Salvini propone una centrale nucleare a Milano entro il 2032: le dichiarazioni ad un convegno organizzato dalla Lega.

Scrive ilmessaggero.it: Salvini: «Via al nucleare sicuro». Prima centrale in Italia nel 2035 - ROMA «Se partiamo oggi, come il governo vuole, tra 7 anni nel 2035 accendiamo il primo interruttore del nucleare di ultima generazione e le famiglie pagheranno meno». Dunque, ...

quotidianoenergia.it riferisce: Nucleare, la Lega spinge per terza generazione e fusione - “La reintroduzione dell'energia nucleare, in sinergia con le fonti rinnovabili, è essenziale per garantire un futuro energetico stabile e competitivo per il Paese”. Questo uno dei messaggi contenuti ...