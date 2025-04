Via Giotto riparte il Controllo di Vicinato

Controllo di Vicinato: si era formato un gruppo efficace, collegato a Comune e forze dell’ordine, ma poi col passare del tempo, negli ultimi 4-5 anni, la presenza e l’attività erano via via scemate. Ora alcuni abitanti della zona hanno deciso di rilanciare l’iniziativa, riprendendo l’attività di monitoraggio e Controllo da parte dei residenti su ciò che accade nelle aree attorno alle loro case, pronti ad allertare le forze dell’ordine e a segnalare eventuali situazioni anomale. Ilgiorno.it - Via Giotto, riparte il Controllo di Vicinato Leggi su Ilgiorno.it Da tempo nel quartiere lamentano schiamazzi notturni, comportamenti incivili e parcheggio selvaggio, soprattutto nel weekend, nelle strade vicine ai tanti locali serali della zona. Senza dimenticare i vandalismi e i danneggiamenti sulle auto posteggiate. Per combattere questi e altri problemi sicurezza, e per contribuire a tenere sott’occhio la situazione, qualche anno fa era stato avviato un progetto didi: si era formato un gruppo efficace, collegato a Comune e forze dell’ordine, ma poi col passare del tempo, negli ultimi 4-5 anni, la presenza e l’attività erano via via scemate. Ora alcuni abitanti della zona hanno deciso di rilanciare l’iniziativa, riprendendo l’attività di monitoraggio eda parte dei residenti su ciò che accade nelle aree attorno alle loro case, pronti ad allertare le forze dell’ordine e a segnalare eventuali situazioni anomale.

Lo riporta msn.com: Albenga, Perrone (FI): “Via Giotto, grazie alla nostra mozione qualcosa si muove. Ma domani si voti nel merito, non per partito preso” - Albenga. “Lo scorso 3 febbraio ho depositato una mozione per chiedere interventi urgenti di pulizia, decoro e sicurezza in via Giotto, zona di Vadino troppo a lungo trascurata. Domani sera la ...