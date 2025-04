Rapporti con i presidenti del Milan

Rapporti mentre ero ai domiciliari anche con i dirigenti attuali del Milan e ci sono le chat sul mio telefono". È uno dei passaggi, riportati nelle trascrizioni depositate, dell’esame nell’aula bunker a porte chiuse di Luca Lucci, l’ex leader della Sud Milanista in carcere da fine settembre e tra i principali imputati del maxi processo generato dall’indagine "Doppia Curva". Rispondendo alle domande del legale Alessandro Diddi davanti alla gip Rossana Mongiardo, il Toro ha cercato sin dall’inizio di respingere le accuse di essere a capo di un gruppo ultrà che commetteva violenze, tra cui un tentato omicidio, e faceva affari. "Il Milan come fa a mettersi parte lesa, perché il Milan sa benissimo di anni di Rapporti con tutto il direttivo, con me – ha detto Lucci –. Ho avuto Rapporti con tutti i presidenti del Milan. Ilgiorno.it - "Rapporti con i presidenti del Milan" Leggi su Ilgiorno.it "Ho avutomentre ero ai domiciliari anche con i dirigenti attuali dele ci sono le chat sul mio telefono". È uno dei passaggi, riportati nelle trascrizioni depositate, dell’esame nell’aula bunker a porte chiuse di Luca Lucci, l’ex leader della Sudista in carcere da fine settembre e tra i principali imputati del maxi processo generato dall’indagine "Doppia Curva". Rispondendo alle domande del legale Alessandro Diddi davanti alla gip Rossana Mongiardo, il Toro ha cercato sin dall’inizio di respingere le accuse di essere a capo di un gruppo ultrà che commetteva violenze, tra cui un tentato omicidio, e faceva affari. "Ilcome fa a mettersi parte lesa, perché ilsa benissimo di anni dicon tutto il direttivo, con me – ha detto Lucci –. Ho avutocon tutti idel

