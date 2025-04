Allarme degrado e criminalità Il comitato lancia l’allarme

comitato Rimini Sud, che ha visto una forte partecipazione da parte dei residenti. "In occasione della recente assemblea – scrive il comitato – è emersa con forza la preoccupazione dei residenti per le condizioni di sicurezza in un'area della città che negli ultimi mesi ha mostrato segnali preoccupanti di degrado e incremento di episodi criminosi". Aggiunge il comitato: "Nonostante l'invito ufficiale, l'amministrazione comunale ha scelto di non presenziare all'incontro, lasciando senza risposta diretta le richieste dei cittadini. Il comitato esprime rammarico per questa assenza, e rinnova con determinazione la richiesta che vengano messe in campo tutte le forze e le risorse disponibili per contrastare il degrado urbano e prevenire atti criminali".

