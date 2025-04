Pronta la vasca di laminazione del Trobbia da 6 milioni

vasca di laminazione del Trobbia a Gessate si avvicina il momento del vernissage. Il taglio del nastro ufficiale, in un primo momento ipotizzato per questo mese, dovrebbe essere fissato nei primi giorni di giugno, alla presenza delle autorità regionali. Nello stesso periodo sarà fissata l’inaugurazione della vasca di laminazione del Molgora a Carnate, a sua volta realizzata nell’ultimo anno. Entrambi i cantieri "anti alluvione" furono varati nel febbraio-marzo del 2024. Due mesi e rotti prima dell’esondazione delle Trobbie che avrebbe sommerso d’acqua la Martesana, e provocato danni gravissimi nella zona di Villa Fornaci, fra Gessate e Bellinzago Lombardo. La vasca gessatese è stata realizzata su 4 ettari di campagna a nord dell’abitato, a monte del canale Villoresi. Leggi su Ilgiorno.it Rush finale in cantiere e lavori ormai finiti, a quasi un anno dalla devastante alluvione del 15 maggio 2024 per la nuovadidela Gessate si avvicina il momento del vernissage. Il taglio del nastro ufficiale, in un primo momento ipotizzato per questo mese, dovrebbe essere fissato nei primi giorni di giugno, alla presenza delle autorità regionali. Nello stesso periodo sarà fissata l’inaugurazione delladidel Molgora a Carnate, a sua volta realizzata nell’ultimo anno. Entrambi i cantieri "anti alluvione" furono varati nel febbraio-marzo del 2024. Due mesi e rotti prima dell’esondazione delle Trobbie che avrebbe sommerso d’acqua la Martesana, e provocato danni gravissimi nella zona di Villa Fornaci, fra Gessate e Bellinzago Lombardo. Lagessatese è stata realizzata su 4 ettari di campagna a nord dell’abitato, a monte del canale Villoresi.

