Falso incidente ennesimo raggiro Ma i carabinieri li rintracciano Agli arresti domiciliari una giovane

raggiro è andata male. Sabato mattina, a Melito di Napoli, i carabinieri di San Concordio hanno infatti eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della locale Procura per il reato di truffa aggravata in concorso. Nei guai una disoccupata 28enne italiana, residente in quel Comune, con precedenti di polizia. Le indagini erano scattate la mattina dello scorso 23 novembre, quando una pattuglia della Stazione carabinieri di San Concordio era intervenuta alla periferia di Lucca, nell’abitazione di una 57enne, truffata con la tecnica del “finto incidente”. All’arrivo dei Militari dell’Arma la donna aveva raccontato che poco prima aveva ricevuto sul telefono di casa una chiamata da un sedicente “agente”: sosteneva che il marito era in stato di fermo perché coinvolto in un incidente stradale. Lanazione.it - Falso incidente, ennesimo raggiro. Ma i carabinieri li rintracciano. Agli arresti domiciliari una giovane Leggi su Lanazione.it Altro trucco, altra truffa a domicilio. Ma stavolta alla banda di pendolari delè andata male. Sabato mattina, a Melito di Napoli, idi San Concordio hanno infatti eseguito un’ordinanza diemessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della locale Procura per il reato di truffa aggravata in concorso. Nei guai una disoccupata 28enne italiana, residente in quel Comune, con precedenti di polizia. Le indagini erano scattate la mattina dello scorso 23 novembre, quando una pattuglia della Stazionedi San Concordio era intervenuta alla periferia di Lucca, nell’abitazione di una 57enne, truffata con la tecnica del “finto”. All’arrivo dei Militari dell’Arma la donna aveva raccontato che poco prima aveva ricevuto sul telefono di casa una chiamata da un sedicente “agente”: sosteneva che il marito era in stato di fermo perché coinvolto in unstradale.

