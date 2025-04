Ryan Reynolds festeggia il compleanno di Rob McElhenney con un video indimenticabile

Ryan Reynolds ha festeggiato il compleanno del suo amico e collega Rob McElhenney realizzando un video davvero speciale in cui prova a rimediare al taglio del suo cameo in Deadpool & Wolverine. Come viene ricordato anche nel filmato condiviso online, la star di It's Always Sunny un Philadelphia aveva realizzato, indossando una divisa della Time Variance Authority, una scena del film che segnava il ritorno dell'irriverente mercenario sul grande schermo, eliminata tuttavia dal montaggio finale. Un regalo speciale In occasione del suo 48esimo compleanno, Ryan Reynolds ha ora provato a rimediare a quanto accaduto: l'attore canadese ha infatti deciso di .

Ryan Reynolds festeggia il compleanno di Rob McElhenney con un video indimenticabile. Dal ritorno di Jack Nicholson al dito medio di Meryl Streep: liberi tutti alla festa del "Saturday Night Live". Ryan Reynolds festeggia il compleanno Hugh Jackman con un commovente tributo. Saturday Night Live compie 50 anni: la festa di compleanno gremita di stelle. Buon compleanno Ryan Reynolds, 46 anni da futuro papà (per la quarta volta). Chris Hemsworth VS Ryan Reynolds. Su IG parte la sfida al supereroe più figo. Chi sarà?.

