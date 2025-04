Il presidio davanti alla Bakery Ferito 60enne i colleghi scioperano Sicurezza serve più impegno

presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Bakery di Forlimpopoli è iniziato all’1,30 di notte ed è proseguito per tutto il giorno. Si lavora su turni all’interno dell’azienda, ma con ingressi dilazionati nel tempo di due o tre addetti alla volta. Lo sciopero, con relativo presidio, è stato indetto dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil a seguito del grave infortunio sul lavoro che lo scorso mercoledì ha portato un 60enne di Fermo ad essere operato d’urgenza al Bufalini di Cesena per un trauma cranico da caduta. L’esatta dinamica non è chiara, anche perché l’addetto si trovava da solo nella cella frigorifera dove poi è stato trovato già privo di sensi. "Probabilmente è andato a sbloccare il carrello che si trova in alto: a volte si blocca e il solo modo per riattivarlo è quello di salire sulle scaffalature – raccontano alcuni lavoratori davanti al cancello dell’azienda –. Ilrestodelcarlino.it - Il presidio davanti alla Bakery. Ferito 60enne, i colleghi scioperano: "Sicurezza, serve più impegno" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ilai cancelli dello stabilimentodi Forlimpopoli è iniziato all’1,30 di notte ed è proseguito per tutto il giorno. Si lavora su turni all’interno dell’azienda, ma con ingressi dilazionati nel tempo di due o tre addettivolta. Lo sciopero, con relativo, è stato indetto dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil a seguito del grave infortunio sul lavoro che lo scorso mercoledì ha portato undi Fermo ad essere operato d’urgenza al Bufalini di Cesena per un trauma cranico da caduta. L’esatta dinamica non è chiara, anche perché l’addetto si trovava da solo nella cella frigorifera dove poi è stato trovato già privo di sensi. "Probabilmente è andato a sbloccare il carrello che si trova in alto: a volte si blocca e il solo modo per riattivarlo è quello di salire sulle scaffalature – raccontano alcuni lavoratorial cancello dell’azienda –.

Potrebbe interessarti anche:

Salva Milano, il fronte del no si organizza: “Scendete in piazza con noi”. Presidio davanti al Comune

Milano – Il fronte del no al salva Milano si riunirà oggi in presidio davanti a Palazzo Marino, dalle 16.30, per manifestare durante la seduta del Consiglio comunale. Una “chiamata a raccolta ...

Questione Edison, presidio davanti alla sede della Provincia di Ancona

ANCONA – Si è svolto questa mattina il presidio dell'Assemblea Permanente "Stop Edison" di Jesi davanti alla sede della Provincia di Ancona, a passo Varano. La mobilitazione contro la realizzazione ...

Berco, Rsu in rivolta: scatta lo sciopero. "Sarà presidio davanti ai cancelli"

Berco, scatta lo sciopero. La Rsu dell’azienda di Copparo ha, infatti, proclamato uno sciopero di otto ore per la giornata di lunedì 10, con presidio davanti alle portinerie. La manifestazione ...