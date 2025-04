Hockey serie B Festa Chiavenna Gioia infinita

Chiavenna in Festa per la promozione in serie B dell'Hockey Club Chiavenna. Al termine di una stagione strepitosa e della vittoria in gara 5 della finale promozione, a Brunico in casa degli altoatesini del Pustertal superati domenica sera per 7-4, l'Hc Chiavenna ha conquistato il successo nella Ihl Division 1 ed è volata in serie B. Una promozione attesa da anni nella Valle del Mera che da sempre ha una grandissima tradizione hockeistica e che i da domenica notte è in Festa. L'ultimo atto di una grande cavalcata ha visto l'Hc Chiavenna partire fortissimo, portarsi sul 4-1. I padroni di casa sono poi passati sul 4-3 e poi sul 5-4 ma il finale è stato tutto di marca verdeblù, con Deanesi e Mikhnov a firmare il definitivo 7-4 che ha fatto scoppiare di Gioia i tanti supporter giunti da Chiavenna.

