Quotidiano.net - Francescani in Terra Santa: "Tensioni e instabilità. Noi custodi di speranza"

Presenza silenziosa, ma molto attiva, i fratial servizio dellaconsiderano da sempre casa loro i luoghi della Bibbia, patrimonio culturale di tutti. Ma per vivere in un territorio così complesso come Siria e Palestina bisogna anche avere testa, gambe e risorse. Lo sa bene fra’ Matteo Brena, francescano, commissario didella Toscana, che promuove incontri di dialogo ecumenico e interreligioso, ma appena può guida gruppi di pellegrini a scoprire ladove tutto è cominciato. Fra’ Matteo,e Siria ferite: qualeda questa Pasqua? "In Siria è l’inizio di un nuovo momento storico. La situazione è instabile con molti gruppi che non sono pienamente allineati e tengono sotto pressione le minoranze: nel caso di quella alawuita che sosteneva Assad, come abbiamo visto, non sono mancate esecuzioni sommarie.