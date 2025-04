Via Mariti lo stop del giudice Arrestato l’ex titolare della ditta Scatta l’interdizione per due tecnici

Mariti, ieri mattina sono state eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del cantiere che provocò la morte di 5 operai. Gli arresti domiciliari – con persone diverse da quelle conviventi – sono stati disposti dal gip del tribunale di Firenze, Antonella Zatini, per Alfonso D'Eugenio, ex amministratore della Rdb Ita (in carica fino a febbraio scorso), la società produttrice della trave crollata il 16 febbraio 2024. La misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di ingegnere, per nove mesi, piomba invece sul responsabile tecnico di produzione Carlo Melchiorre, difeso da Eriberto Rosso, per il quale la procura aveva richiesto gli arresti domiciliari.

